Мозг человека в голове мыши: учёные из Стэнфорда шокировали мир и разожгли огонь этических споров

Когда речь заходит о науке, иногда кажется, что мы попали в сюжет крутого sci-fi фильма. Но нет — это реальность! Учёные из Стэнфордского университета взяли и пересадили ткани человеческого мозга в головы мышей.
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