МЧС ликвидирует пожар на складе полиэтилена в Санкт-Петербурге

Минувшей ночью в Приморском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар на складе полиэтилена. Площадь пожара составляет уже 600 квадратных метров, хотя изначально она была гораздо меньше - всего 100 квадратных метров.
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