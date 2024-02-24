Расплата за ложь: экс-канцлер Австрии Курц получил условный срок за одно СМС Алиса БронскаяВенский суд вынес окончательное решение по делу бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца, который был обвинен в предоставлении ложных показаний.