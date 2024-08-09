Усовершенствованный метод магнитно-резонансной томографии позволяет обнаружить «скрытое заболевание» у каждого третьего пациента с сотрясением мозга

По мнению исследователей из Кембриджа, использование МРТ с диффузионно-тензорной визуализацией для пациентов с сотрясением мозга может помочь выявить каждого третьего человека, который будет испытывать стойкие симптомы.
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