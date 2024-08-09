Medical Insider

71 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Усовершенствованный метод магнитно-резонансной томографии позволяет обнаружить «скрытое заболевание» у каждого третьего пациента с сотрясением мозга

По мнению исследователей из Кембриджа, использование МРТ с диффузионно-тензорной визуализацией для пациентов с сотрясением мозга может помочь выявить каждого третьего человека, который будет испытывать стойкие симптомы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх