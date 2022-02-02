Русская весна

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Правдивая история о войне России с Украиной (ФОТО, ВИДЕО)

Правдивая история о войне России с Украиной (ФОТО, ВИДЕО)

Пока украинские «патриоты» радуются очередным поставкам грузов военного предназначения в страну и рассказывают о будущей победе ВСУ над Вооруженными силами Российской Федерации, мы предлагаем вам представить театр военных действий трезвым взглядом.

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