Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 532 подписчика

Прокуратура требует изъять у экс-судьи Ефанова активы на 1,2 млрд

Прокуратура требует изъять у экс-судьи Ефанова активы на 1,2 млрд

Генеральная прокуратура Российской Федерации подала исковое заявление об обращении в доход государства имущества бывшего председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александра Ефанова, а также членов его семьи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии