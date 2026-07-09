Прокуратура требует изъять у экс-судьи Ефанова активы на 1,2 млрд

Генеральная прокуратура Российской Федерации подала исковое заявление об обращении в доход государства имущества бывшего председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александра Ефанова, а также членов его семьи.
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