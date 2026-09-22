Садовод Туманов назвал способы защиты дачи от грызунов

Председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов рекомендовал сочетать мышеловки, клеевые ловушки и готовые отравленные приманки для борьбы с грызунами на даче, сообщает Ura.
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