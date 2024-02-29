На двух станциях в Лефортове изменится расписание электричек в марте

Расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД), где расположены станции «Андроновка» и «Авиамоторная» изменится в марте в связи с работами по модернизации инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии