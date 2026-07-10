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«Вашингтон» выведет из обращения 44-й номер Джона Риггинса

«Вашингтон Коммандерс» объявили, что выведут из обращения 44-й номер, под которым выступал член Зала славы профессионального футбола Джон Риггинс.

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