Укрепление рубля продолжается. Курсы доллара и евро на 19 марта

Российская валюта существенно дорожает к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 19 марта 2025 года, составляет 81,5018 рубля (прежнее значение — 84,3059 рубля), официальный курс евро — 87,5697 рубля (предыдущий показатель — 90,8443 рубля).
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