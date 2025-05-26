Эксперт Зуева перечислила профессии, которые легко освоить после 35 лет

В списке – бизнес-ассистент и продюсер онлайн-курсов Бизнес-ассистент, SMM-специалист и продюсер онлайн-курсов или онлайн-школ – эти три профессии сейчас востребованы, сообщила радио Sputnik основатель и генеральный директор профессиональной школы по обучению бизнес-ассистентов Диана Зуева.