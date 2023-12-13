Казахстан: очередной этап «Большой игры» на Каспии?

Приватизация ключевых портов открывает путь военному присутствию в регионе внешних игроков Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко считает, что укрепление связей с Западом помогает странам Центральной Азии отстаивать свою независимость в регионе, где исторически господствовали Россия и Китай.