Рогов: ВСУ скрытно перебросили в Запорожскую область боевую технику

Украинские военные за последние дни тайно перебросили через подконтрольный ВСУ город Запорожье боевую технику и несколько десятков бензовозов, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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