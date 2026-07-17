Ex-Fed Adviser Sentenced To 38 Months For Passing Sensitive Info To China Authored by Frank Fang via The Epoch Times, A former senior Federal Reserve official has been sentenced to more than three years in prison for lying to federal investigators about sharing sensitive economic information with Chinese intelligence operatives.
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