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Zero Hedge

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Ex-Fed Adviser Sentenced To 38 Months For Passing Sensitive Info To China

Ex-Fed Adviser Sentenced To 38 Months For Passing Sensitive Info To China

Ex-Fed Adviser Sentenced To 38 Months For Passing Sensitive Info To China Authored by Frank Fang via The Epoch Times, A former senior Federal Reserve official has been sentenced to more than three years in prison for lying to federal investigators about sharing sensitive economic information with Chinese intelligence operatives.

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