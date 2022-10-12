Казахстан должен выбрать путь в будущее

Очень часто в разговорах об Украине я слышу мнение о том, что мы мало вкладывали в эту страну, что мы недостаточно давали различных «вкусняшек» украинскому правительству, что немного выделяли бесплатных мест в вузах украинским юношам и девушкам.
Очень часто в разговорах об Украине я слышу мнение о том, что мы мало вкладывали в эту страну, что мы недостаточно давали различных «вкусняшек» украинскому правительству, что немного выделяли бесплатных мест в вузах украинским юношам и девушкам.
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