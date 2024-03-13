Путин: у России не будет красных линий против тех, кто угрожает ей тем же самым

Страны, заявляющие, что у них нет красных линий в отношении Российской Федерации на фоне проводимой ею специальной военной операции на Украине, должны осознавать, что тогда и у Москвы в отношении них таких линий не будет.
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