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Мнение: «Тихоокеанский регион становится приоритетным в российской политике», – Борис Гуселетов

Мнение: «Тихоокеанский регион становится приоритетным в российской политике», – Борис Гуселетов

В эфире программы «Мнение» руководитель отдела политологии и главный научный сотрудник Института социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Борис Гуселетов заявил, что контакты России и КНР важны и должны происходить как можно чаще на фоне общемировой повестки.

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