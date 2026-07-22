Мнение: «Тихоокеанский регион становится приоритетным в российской политике», – Борис Гуселетов

В эфире программы «Мнение» руководитель отдела политологии и главный научный сотрудник Института социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Борис Гуселетов заявил, что контакты России и КНР важны и должны происходить как можно чаще на фоне общемировой повестки.