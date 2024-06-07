Врач рассказала, чем лекарства опасны в жару

При высокой температуре лекарства могут менять свои химические свойства.В жаркую погоду лекарственные средства могут потерять свою эффективность и даже стать опасными для здоровья, предупреждает терапевт Татьяна Романенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии