Россия начала замещать китайские турбореактивные двигатели в последних модификациях «Гераней»

Замена идёт на собственные, произведённые в Татарстане, — ГУР УкраиныВ новых аппаратах также применяется кумулятивно-режущая боевая часть КРСН, предназначенная, по данным украинской стороны, для поражения мостов и опор ЛЭП.
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