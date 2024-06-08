В России заявили о праве ответить на попытку ВСУ атаковать Северную Осетию

Карасин заявил о праве РФ ответить на попытку ВСУ атаковать Северную Осетию У России есть право ответить на попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Северную Осетию, сказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии