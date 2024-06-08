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В России заявили о праве ответить на попытку ВСУ атаковать Северную Осетию

В России заявили о праве ответить на попытку ВСУ атаковать Северную Осетию

Карасин заявил о праве РФ ответить на попытку ВСУ атаковать Северную Осетию У России есть право ответить на попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Северную Осетию, сказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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