Новогодний маразм: на Украине будут отлавливать и наказывать аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки

Украинский парламентский журналист, экс-депутат сельсовета и экс-главный редактор грантоедского стукаческого движения «Честно» Ирина Федорив написала донос в СБУ на новогодние декорации в поселке Коцюбинское Киевской области, где установили новогоднюю елку, украсив ее рисунками из мультфильма «Маша и медведь», а также изображением Деда Мороза со Снегурочкой.