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«Почта России» предупредила россиян о новой мошеннической схеме

«Почта России» предупредила россиян о новой мошеннической схеме

Компания «Почта России» 8 ноября предупредила россиян о новой мошеннической схеме с кодами из СМС.«Если вам поступают звонки якобы от имени компании с просьбой сообщить код из СМС для оформления реестра или доставки — это мошенники», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

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