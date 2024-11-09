«Почта России» предупредила россиян о новой мошеннической схеме

Компания «Почта России» 8 ноября предупредила россиян о новой мошеннической схеме с кодами из СМС.«Если вам поступают звонки якобы от имени компании с просьбой сообщить код из СМС для оформления реестра или доставки — это мошенники», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.