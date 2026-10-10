Силы ПВО за день уничтожили 78 украинских БПЛА

Дежурные силы ПВО с 8:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 78 украинских беспилотников самолетного типа над Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской областями и Московским регионом, сообщило Минобороны России в субботу, 10 октября 2026 года.