Жители и гости Крыма с пониманием относятся к учениям «Барс-Крым» в республике«Все относятся с пониманием, с радостью нас встречают ни одного отрицательного отзыва еще не было», — рассказал доброволец отряда «Барс-Крым» Виктор Жиленко.