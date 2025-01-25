Жители и гости Крыма с пониманием относятся к учениям «Барс-Крым» в республике«Все относятся с пониманием, с радостью нас встречают ни одного отрицательного отзыва еще не было», — рассказал доброволец отряда «Барс-Крым» Виктор Жиленко.
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