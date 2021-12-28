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Столтенберг официально предложил созвать заседание Совета Россия – НАТО 12 января

Столтенберг официально предложил созвать заседание Совета Россия – НАТО 12 января

Эту информацию подтвердили в пресс-службе Североатлантического альянса. Генсек НАТО также заявил, что в этот день в Брюсселе пройдёт плановая сессия Военного комитета альянса на уровне начальников Генштабов.

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