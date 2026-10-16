У семьи вице-губернатора Кубани Галася могут забрать в доход государства имущество на миллиард рублейЛенинский районный суд Краснодара принял к производству иск об изъятии в доход государства имущества, оформленного на семью первого заместителя Губернатора Краснодарского края Игоря Галася и связанных с ним лиц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- AB Почему Россия не ...
- АМ Почему Россия не ...
- Почему Россия не ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым