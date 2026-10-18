Количество пострадавших при атаке украинских беспилотников на Ленинградскую область достигло десяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет по здравоохранению региона.
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