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Собянин: «убить нормальную экономику — это убить вообще страну»

Попытки полностью перевести экономику на военные рельсы могут «убить вообще страну», поскольку без работающей гражданской экономики невозможно обеспечить налоговые поступления, доходы населения и политическую стабильность, заявил в интервью ТАСС мэр Москвы Сергей Собянин.

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