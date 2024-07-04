В МВД заявили, что число пунктов для сдачи сократилось в пять раз из-за выявленных нарушений Процент мигрантов, проваливших экзамен по русскому языку, за пять месяцев вырос в 10 раз.
Минобрнауки: число не сдавших экзамен по русскому мигрантов выросло с 3 до 30%
Комментарии
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Галина Малыхина
Попустительство рождает бенаказанность, безнаказанность рождает преступления... А потом после "драки" начинают махать кулаками...
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16 час.
Nikolay Zakharov
Зачем и кому нужны эти экзамены,что за твари муссируют эту тему,вопрос давно стоит ребром,оградите местное население от наплыва азиатов и так заполонивших наши города и селения,это уже дураку давно ясно,а тут талдычат про экзамены. Автор явный заказник
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15 час.
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