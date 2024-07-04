Минобрнауки: число не сдавших экзамен по русскому мигрантов выросло с 3 до 30%

Nikolay Zakharov

Зачем и кому нужны эти экзамены,что за твари муссируют эту тему,вопрос давно стоит ребром,оградите местное население от наплыва азиатов и так заполонивших наши города и селения,это уже дураку давно ясно,а тут талдычат про экзамены. Автор явный заказник