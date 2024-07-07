Минобороны заявило об уничтожении радара Giraffe и двух установок ЗРК Patriot

Украинские боевики в ходе действий российских войск в зоне проведения специальной военной операции лишились радара обнаружения воздушных целей Giraffe и двух установок зенитно-ракетного комплекса Patriot.
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