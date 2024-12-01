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Политик Польши Ментцен заявил, что поляки не будут воевать за Крым и Донбас

Политик Польши Ментцен заявил, что поляки не будут воевать за Крым и Донбас

Кандидат в президенты Польши заявил о том, что не позволит втянуть страну в войну за Донбасс и Крым.Славомир Ментцен, претендующий на пост президента Польши, заявил о том, что не позволит втянуть страну в войну за Крым и Донбасс.

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