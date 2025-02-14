В Москве на мужчину возбудили дело за попытку отравить знакомого ртутью

В Москве возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Местный житель попытался отравить своего знакомого ртутью в кафе из-за ревности, добавив яд в пищу, а затем инсценировал собственное отравление, чтобы замести следы.
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