Дайджест дня: газовый Москвич 6, автобус Sollers и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"На выставке Иннопром в Екатеринбурге показан лифтбек Москвич 6, переоборудованный для работы на природном газе.
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