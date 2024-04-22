Заключенные «Черного дельфина» пожаловались на жестокие пытки в колонии

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 апреля, ФедералПресс. Заключенные исправительной колонии № 6 в Оренбургской области, более известной как «Черный дельфин», сообщили о жестоких пытках и издевательствах в стенах учреждения.
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