Сийярто отреагировал на отказ стран Прибалтики от встреч ЕС в Венгрии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 18 июля заявил, что отказ стран Прибалтики от посещения Будапешта в рамках неформальных встреч лидеров стран Европейского союза (ЕС) может говорить о «плохом вкусе» властей указанных государств.