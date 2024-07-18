Сийярто отреагировал на отказ стран Прибалтики от встреч ЕС в Венгрии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 18 июля заявил, что отказ стран Прибалтики от посещения Будапешта в рамках неформальных встреч лидеров стран Европейского союза (ЕС) может говорить о «плохом вкусе» властей указанных государств.
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