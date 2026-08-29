«Не заметил, как они выросли»: Азамат Мусагалиев поделился редким откровением о детях

Ведущий не считает себя тираном. Азамат Мусагалиев кадр VK ВидеоЮморист и телеведущий Азамат Мусагалиев, известный по «Сборной Камызякского края», стал гостем специального выпуска астрологического шоу «Натальная карта» в VK Видео.