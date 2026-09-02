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test mazurok

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🚍 В Севастополе на площадях Нахимова и Захарова начали дежурить компенсационные

🚍 В Севастополе на площадях Нахимова и Захарова начали дежурить компенсационные автобусы С 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00 пассажиры, которые не смогли попасть на катера из-за перекрытия рейда, смогут воспользоваться компенсационными автобусами, сообщили в правительстве города.

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