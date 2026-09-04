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Царьград

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ЕСПЧ исключил 879 жалоб против России из рассмотрения

ЕСПЧ исключил 879 жалоб против России из рассмотрения

Европейский суд по правам человека исключил из рассмотрения 879 индивидуальных жалоб против России, сославшись на достаточность предыдущих правовых оценок.

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