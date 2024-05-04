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Ненад Димитриевич и Морис Ндур – в символической пятерке четвертьфинала Лиги ВТБ

Ненад Димитриевич и Морис Ндур – в символической пятерке четвертьфинала Лиги ВТБ

В пятерку вошли Ненад Димитриевич и Луи Лабери (оба – УНИКС), Морис Ндур («Локомотив-Кубань»), Амат Мбайе (ЦСКА) и Винс Хантер («Зенит»).

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