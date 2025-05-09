Что вас раздражает, того вам и не хватает: парадокс, который меняет жизнь, раскрыл психолог

Как часто вы слышите от знакомых о том, что их до глубины души бесит поведение того или иного человека? Например, вызывают ярость шумные дети — в кафе, самолете, торговом центре, или парочки, проявляющие свои чувства прилюдно, или коллега, откровенно добивающаяся повышения? Возможно, вы и сами злобно «шипите» в адрес раздражающих вас людей и долго не можете унять поднявшиеся, как волна, негативные эмоции? Психолог объясняет, что это говорит именно о вас.