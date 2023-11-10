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Мировое обозрение

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Закрытие Балтики: потянет ли Россия войну на два фронта?

Закрытие Балтики: потянет ли Россия войну на два фронта?

Некоторое время назад на Балтике произошло сразу несколько ЧП с подводными трубопроводами и магистральными телекоммуникационными кабелями, после чего президент Латвии Эдгарс Ринкевичс допустил закрытие Балтийского моря для российских кораблей.

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