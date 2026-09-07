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ТР Рәисе матбугат хезмәте: Татарстанга БПЛА һөҗүме вакытында зыян күрүчеләр юк

Татарстанга БПЛА һөҗүме вакытында зыян күрүчеләр һәм җимерелүләр юк. Бу хакта ТР Рәисе матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте.

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