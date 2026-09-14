В белорусском Гомеле устанавливают памятник русскому полководцу. Змагары в истерике

Иван Добровольский. В самом туристическом месте белорусского областного центра появится памятник русскому полководцу Ивану Паскевичу.
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