Володин прибыл в Бишкек

Председатель Госдумы, Вячеслав Володин прибыл с официальным визитом в Киргизию. В Бишкеке 18 мая пройдут двусторонние переговоры Вячеслава Володина с председателем Жогорку Кенеша Киргизии Нурланбеком Тургунбек уулу, сообщила пресс-служба Госдумы.
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