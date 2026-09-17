Правозащитник Дэвид Лопес обвинил Гаагу в избирательном правосудии

Пра­во­за­щит­ник Дэвид Лопес заявил, что Меж­ду­на­род­ный уго­лов­ный суд нуж­да­ет­ся в мас­штаб­ной рефор­ме, что­бы вли­я­тель­ные госу­дар­ства нес­ли такую же ответ­ствен­ность, как и осталь­ные стра­ны мира.