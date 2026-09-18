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Орловские новости

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Избирательный участок в Болхове назвали именем погибшего участника СВО Валерия Романова

Избирательный участок в Болхове назвали именем погибшего участника СВО Валерия Романова

Избирательному участку № 205 в Болхове присвоили имя погибшего участника СВО Валерия Романова. Подробности сообщили в региональном избиркоме.

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