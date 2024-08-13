ФАС признал законным слоган бара Ивлеевой «соси»

На рекламу заведения пожаловались «Сорок сороков».фото: t.me/ivleeva360--> ФАС отказалась возбуждать дело против бара блогера Анастасии Ивлеевой за слоган «Suck it», который переводится на русский как «соси это».
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