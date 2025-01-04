Экстрасенс Миронова: проведите этот год рядом с обеспеченными и успешными людьми

Многие россияне задумываются, как преумножить свои богатства или начать зарабатывать больше. О том, что поможет на пути к вершине финансового благополучия в год Змеи, рассказала экстрасенс Дарья Миронова.
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