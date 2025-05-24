“Тройной удушающий захват”: новая тактика российской армии меняет правила на фронте Ирина ВальковаНа фронтах специальной военной операции появилась новая тактика, которую западные источники уже назвали «тройным удушающим захватом».
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