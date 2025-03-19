Азербайджанская диаспора показала «цирк с конями» в деле о нападении на самарского депутата

А почему статья хулиганство?, мелкое хулиганство, может просто пошутили. Бедный депутат испугался как ребенок веслых ребят из солнечного Азербайжана. Полиция как всегда у нас на высоте, бдит за порядком. Хорошо, что дозвонились и они приехали. Необходимо срочно полицию переименовать в жандармерию и тогда дела пойдут веселее. Хорошо чувствуют себя в России преступники со всех стран. Каждый нелегал для коррумпированных чиновников в погонах, как курица несущая золотые яйца, они оберегают и размножают их как муравьи тлю.

ninikooo Митусова

А у нас нет ФСБ, Росгвардии, Внутренних войск) черная сотня), которую бы в этом городе ( всю эту диаспору) под зад коленом с лишением купленного гражданства РФ и получением незаконно всех пособий вышвырнула из страны?! А братья- клоуны пусть отправляются на представление на урановые рудники. Продажные адвокатов лишить статуса навсегда и запретить заниматься какой- либо деятельностью, имеющей отношение к юриспруденции, по отрицательным мотивам. В каждом городе нужно противостоять этим ишакам, пытающимся установить у нас свою власть. Это наша страна и всякие ублюдки здесь - Никто! Депортировать даже за административное нарушение вместе со всеми кишкалами, снимая из « с довольствия» и лишая купленного гражданства РФ. Хватит терпеть этих сволочей! Никогда Великая Россия не станет для них их страной! Перетопчутся!!!