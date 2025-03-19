Театр абсурда
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Театр абсурда

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Азербайджанская диаспора показала «цирк с конями» в деле о нападении на самарского депутата

Азербайджанская диаспора показала «цирк с конями» в деле о нападении на самарского депутата

БлокнотРУ Мехман Ашуров, задержанный по делу о вооруженном нападении на депутата Кировского райсовета Самары Сергея Турусина, отправлен в СИЗО по документам своего брата.

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Комментарии
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VM
Viktor Myskov
А почему статья хулиганство?, мелкое хулиганство, может просто пошутили. Бедный депутат испугался как ребенок веслых ребят из солнечного Азербайжана. Полиция как всегда у нас на высоте, бдит за порядком. Хорошо, что дозвонились и они приехали. Необходимо срочно полицию переименовать в жандармерию и тогда дела пойдут веселее. Хорошо чувствуют себя в России преступники со всех стран. Каждый нелегал для коррумпированных чиновников в погонах, как курица несущая золотые яйца, они оберегают и размножают их как муравьи тлю.
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16 час.
ninikooo Митусова
А у нас нет ФСБ, Росгвардии, Внутренних  войск) черная сотня), которую бы в этом городе   ( всю эту диаспору) под зад коленом  с лишением купленного гражданства РФ и получением незаконно всех пособий вышвырнула из страны?! А братья- клоуны пусть отправляются на представление на урановые рудники. Продажные адвокатов лишить статуса навсегда и запретить заниматься какой- либо деятельностью, имеющей отношение к юриспруденции, по отрицательным мотивам.  В каждом городе нужно противостоять  этим ишакам, пытающимся  установить у нас свою власть. Это наша страна и всякие ублюдки здесь - Никто! Депортировать даже за административное нарушение вместе со всеми кишкалами, снимая из « с довольствия» и лишая купленного гражданства РФ. Хватит терпеть этих сволочей! Никогда Великая Россия не станет для них их страной! Перетопчутся!!!
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14 час.
Авас Анекак
всех черножоапых повесить
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3 час.
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